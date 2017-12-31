Zırhlı minibüs paniği! İçinden neler çıktı?..

AYDIN 'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhlı minibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü durdurdu. Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.