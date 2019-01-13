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Ziraat Bankası kredi kampanyası kimler alabilecek?

Ziraat Bankası kredi kampanyası kimler alabilecek?

Ziraat Bankası kredi kartı borcu olan vatandaşlara çok düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek. Peki Ziraat Bankası ihtitaç kredisini kimler alabilecek, başvurular nasıl olacak, geri ödeme bankanın faiz oranı kaç para olacak?

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 11:00 - Güncelleme: 13-01-2019 11:00

Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenler için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi veriyor. Bu kredinin faiz oranları hiçbir yerde bulamayacağınız kadar düşük. Haliyle başka bankalar da dahil kredi kartı borcunuz varsa bunları çekeceğiniz bu özel kredi ile kapatıp çok daha düşük faiz ödeyebilirsiniz. Elbette bu krediyi almak için gerekli belgeler ve şartlar var. Sizler için Ziraat Bankası kredi kartı kredisinin nasıl çekileceğini, süreci ve gerekli evrakları derledik.

Ziraat Bankası kredi kartı borcu olan vatandaşlara çok düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek. Peki Ziraat Bankası ihtitaç kredisini kimler alabilecek, başvurular nasıl olacak, geri ödeme bankanın faiz oranı kaç para olacak?

KREDİYİ KİMLER ALABİLECEK? : Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracak. Bu kredi Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenlere de verilecek.

KREDİ İÇİN GEREKLİ BELGELER : Kredi kartı borcu için alınan ihtiyaç kredisinde bir üst limit bulunmuyor. Borcunuz ve gelirinize göre kredi veriliyor. Kredi için başvuru Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. Başvuruda maaş bordrosu, TC numaralı kimliğiniz ve kart borcunu gösterir belge istenecek. Şayet emekliyseniz e-devlet şifresi yeterli oluyor. Verilecek kredinin vadesi de gelire göre belirlenecek.

KREDİNİN ŞARTLARI : Kredi kartı kredisi almak için borç süresinin 31 Aralık 2018 ve öncesinde olması gerekiyor. Yani 1 Ocak’tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Krediden yararlanabilmenin en önemli şartı ise “müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak”. Bunun dışında borç ödemesi yapılan kart başka bankanınsa kapatılacak. İsteyene Ziraat Bankası'ndan kredi kartı verilecek.

KEFİL GEREKİYOR MU? : Çekilecek kredi için kefil başvuranın geliri krediyi karşılayamayacak durumdaysa gerekiyor. Başvuru yapılırken yanınızda borçlu olduğunuz bankalarının kartlarının bulunması şart değil. Banka çalışanları başvuruyu alıp genel merkeze onaya gönderiyor.

KARTI İPTAL EDECEKSİNİZ : Genel merkez kredi başvurunuza onay verdiğinde elinize para sayılmıyor. Onun yerine para borçlu olduğunuz kredi kartı hesabına yatırılıyor. Sizin ise kartınızın iptalini sağlayıp bunu gösterir bir belgeyi alarak Ziraat Bankası şubesine teslim etmeniz gerekiyor.

KREDİ KARTI ALABİLİR MİSİNİZ? : Borçlu olduğunuz diğer banka kartlarını kapattıktan sonra isterseniz Ziraat Bankası'ndan yeni bir kredi kartı alabileceksiniz. Borcunuzun bulunmadığı bir başka bankadan kredi kartı almanızın önünde de bir engel bulunmuyor. Bu noktada belirtilen tek şart borçlu olan kredi kartının kapatılması.

Peki ne kadar kredi çekerseniz geri ödemesi ne kadar olacak? Sizler için 10 bin liradan 25 bin liraya kadar çekilecek kredinin vadesine göre geri ödeme rakamlarını çıkarttık.

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