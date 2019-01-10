Ziraat Bankası kredi kampanyası başvuru şartları-son gün 2019

Ziraat Bankası kredi kartı borcu olan vatandaşlara çok düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek. Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisini kimler alabilecek, başvurular nasıl olacak, geri ödemelerde bankanın faiz oranı kaç para olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziraat Bankası kredi kartı borçluları için vatandaşa kredi vereceğini açıklamasının ardından gözler Ziraat Bankası'na çevrilmişti. Banka'dan beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranları uygulanacak.

İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI: Kredi kartı borcu olanlar için 'ihtiyaç kredisi' verilecek. Bu kredinin faizleri özel olacak. Bankadar yapılan açıklamada "Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır" denildi.

Kimler alabilecek: Konu ile ilgili Ziraat Bankası'dan gelen açıklamaya göre 'özel faizli' ihtiyaç kredisini diğer bankalara borcu olanlar da alabilecek. Açıklamada verilen bilgiler şöyle:

"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

SON GÜN NE ZAMAN: 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."