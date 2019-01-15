Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dan kredi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kart borcu olanlar ve konut kredileriyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın kimlerin kredi kullanabileceğine ilişkin de detayları paylaştı.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN TÜRK Ana Haber'e katılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Tarım sektörüne 80 milyar kredi verdik. Biz sadece tarım işi yapıyorsak neden bütün dünyada şubeleri var. Londra'da ne işi var o zaman bankanın. Tarım sektörü Ziraat Bankası'nın vizyonudur. Tarımda kullanılan kredinin yüzde 65'i sadece size aittir. Ziraat Bankası tarım vizyonunda vazgeçilmiş değil. Banka, enerji sektöründe, dış ticarette, alt yapıda, savunma sanayinde her yerde var.

Tarım kredilerini iki ayrı şekilde anlatırsak daha iyi anlaşılır. Çitçilerimizin, köylülerimizin kullandığı krediler var. Bunların miktarı 47-50 milyar arasında seyrediyor. Bu çiftçilerimizin sayısı 700 bin. Eksik bir şeyimiz mutlaka vardır ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz

İHTİYAÇ KREDİSİ

Türk halkı kredi kartını seviyor. Ciro 100 milyarı geçmiş. Fakat bu ödeme aracı, ama aynı zamanda kredi aracına da dönüşmüş. Türkiye'de çok kıymetli bankalarımız çok kıymetli kredi kartları üretmiş. Perakende bankacılık yaptığımız halde kredi kartı konusunda biz geciktik. Ziraat Bankası olarak 1., 1.5 sene önce çok etkili bir kart çalışması yaptık, ismi de Bank Kart'tı. Bunun kredi kartı özelliği de vardı. Fakat bunu çok büyük gürültüyle tanıtmadık. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Bu konuda biraz geciktik. Fakat arkadan gelmenin bir avantajı da vardı, son teknolojiyi kullandık. Bugün o Bank Kart, üye iş yeri POS bakımından Türkiye'nin her yerine geldi, çok önemli rakamlara ulaştık.

Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30 asgari ödeme yükümlülüğü var. Kalan yüzde 70'i yüzde 2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala dönüşüyor. Anca faiz ödeniyor. Borcu borçla ödüyor. Bu sarmal çok ciddi bir rakam. 17 milyar civarında böyle bir rakam var.

10 BİN TL BORCA 60 AY VADEDE 250 TAKSİT

İkincisi bir grup var, normal ödemesi gereken tarihte ödemeyi yapamıyor. Hızla 90 günü gidiyor. Yani bir bankadan Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz, takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise yeni kredi alamıyorsunuz, ödeme yapmak istediğinizde ise daha yüksek faizle alıyorsunuz.

Biz ne yaptık? Limitlerini bize taşımak koşuluyla biz bunlara tüketici kredisi yapalım, bu krediyi 60 ay vade yapalım. Diyelim ki 10 bin lira borcunuz var. 60 ay vade yaparsam aylık 250 liralık ödemeyle 10 bin liralık bir tüketici kredisine sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda yeni bir kredi kartı da veriyoruz tüketiciye.

KİMLER FAYDALANABİLİR?



Başvuru için tek şart gelirinizin olması. Yeni kredi kartı yapmam için gelirinizi belirtmeniz gerekiyor. Bize başvurulduğunda hemen tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya gönderiyoruz. Yeni bir tüketici kredisi oluyor böylece. Ödemesini rahatlatıyor böylece.

KONUT KREDİLERİ

Yüzde 0,98 faizden kimler yararlanabilir? Bu kredinin normal faiz oranı normalde 1.78. Konut firmaları, şirketleriyle bir araya geldik, vatandaşlarımızın konut sahibi olunması için, böyle bir kampanya başlattık. Şu anda istediğimiz noktada değil. Ama iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar. Ama ben bu faiz oranını cazip olduğunu düşünüyorum. Konut üretip de satışında sorun yaşayan firmaları Ziraat Bankası ile iş birliğine çağırıyorum. Ziraat Bankası konut kredilerinde gözle görülür bir artış var.

MALİ DEVRİM

Bütün sektörle bir ekonomidir. Futbol da bir ekonomidir hem de ciddi bir ekonomi. Futbol kulüpleri de bizim iş ortağımızdır. Denizbank futbol endüstrisini en çok kredileyen bin bankadır. Aktifbank yine öyle. Ama Denizbank ve biz at başıyız. Biz ne yaptık? Daha önce de bunu yaptık. Burada nakit akışına göre bir kredilendirme yapmışız ve devam ediyor. Kulüplerimizin talepleri oldu. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Yeniden yapılandırma çerçevesi kapsamında kulüplerimizin gelirlerini dikkate alarak, giderlerini de yöneterek yapılandırma ihtiyaçları varsa böyle bir çalışma yaptık. Yapacağımız bütün işlemler belirli bir usule göre yapılacaktır.