Ziraat Bankası değerini arttırdı Bakan Albayrak açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Brand Finance'ın "Banking500-2019" sıralamasını değerlendirdi.

Sıralamda Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1,6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası 146'ncı sırada yer aldı. Banka, geçen yıl listenin 140'ıncı sırasında bulunuyordu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance’in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye’nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum."

Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?