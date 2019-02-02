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Zihinsel engelli bireyin organları 3 hastaya umut oldu

Zihinsel engelli bireyin organları 3 hastaya umut oldu

Samsun'da kaldığı bakım evinde yatağından düşüp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen zihinsel engelli M.C.'nin (24) organları 3 hastaya nakledildi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 05:00 - Güncelleme: 02-02-2019 05:00

​Atakum ilçesinde bakım evinde kalan zihinsel engelli M.C. bakım evi görevlileri tarafından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı için gencin aile bireyleriyle görüştü. Aile, organlarını bağışlamayı kabul etti. M.C.'nin ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede yapılan ameliyatla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, organ bağışı konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle aileye sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yakupoğlu, "Birçok organ bekleyen aileye bu tip davranışlar umut olacaktır. Organ bağışı çok önemli. Binlerce insan organ beklemektedir" dedi.

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