  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zeytinyağı fiyatları üreticinin canını sıkıyor

Zeytinyağı fiyatları üreticinin canını sıkıyor

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Ahlat, üreticide 14-15 lira olan zeytinyağının marketlerde farklı markalarla 100 liraya satıldığını söyledi. Ahlat, fiyat farkının hem üreticinin hem de tüketicinin moralini bozduğunu ifade etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-02-2018 23:46 - Güncelleme: 12-02-2018 00:22

AKHİSAR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında bahçeden rafa fiyat makasının 2-3 kat yüksek olduğunu savunarak, yüksek raf fiyatlarının üreticinin de moralini bozduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Alhat, zeytin ve zeytinyağı sezonunu ilçe olarak güzel rakamlarla kapattıklarını, sofralık zeytinde ülke üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladıklarını, zeytinyağında da 20 bin tonluk üretime ulaştıklarını bildirdi.

Bu yıl ilçede asit oranı yüzde 0,2'nin altına inen zeytinyağının üretildiğini, kalite açısından sevindirici sonuçlar aldıklarını kaydeden Alhat, yüksek ve kaliteli rekolteye rağmen tüketimin istenen seviyede artmamasının üzücü olduğunu kaydetti.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİDE 14-15 LİRA

Üreticiden çıkış fiyatı litre başına 14-15 lira olan zeytinyağının rafa 2-3 kat artışla geldiğini savunan Alhat, şöyle konuştu:

"Litresi 14-15 lira olan zeytinyağı farklı etiketlerle rafta 100 liraya satılıyor. Bu hem üreticinin moralini bozuyor hem de tüketiciyi uzaklaştırıyor. Marketlerde zeytinyağı fiyatının 20 liranın üzerinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Neden 2 - 3 kat fazla satılıyor ? Şişeleme, ambalajdan dolayı değil yüksek kar elde etme hevesinden kaynaklanıyor.

"BİZ YİYEMİYORUZ YURT DIŞINA SATIYORUZ"

Bu fiyatlarla biz Türkiye'de zeytinyağı yiyemiyoruz. Mecburen yurt dışına satıyoruz, 'alın siz yiyin' diyoruz. Duruşumuzu düzgün tutarsak bu ülkenin kazanacağını düşünüyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu ülkenin insanlarına uygun fiyata yağ satmamız gerekiyor."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zeytinyağı fiyatları üreticinin canını sıkıyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ne diyeyim 12 Şubat 2018 02:34 o zaman sizde kendi zeytinyagi perakende dukkanlarinizi acin, aglamaya gerek yok, anca sikayet.

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat