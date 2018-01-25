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Zeytindalı Harekatı'nda 7 PYD'li terörist canlı yakalandı

Zeytindalı Harekatı'nda 7 PYD'li terörist canlı yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 7 terörist Hatay'a getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:39 - Güncelleme: 25-01-2018 12:51

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında canlı olarak yakaladığı PYD/PKK mensubu 7 terörist Hatay'a getirildi. Teröristlerden 3'ü tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

3'Ü TUTUKLANDI: Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖSO canlı olarak yakaladığı PYD'li teröristleri böyle görüntüleyip sosyal medyadan yayınlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Vatandaş 25 Ocak 2018 13:31 mehmetçiğe silah çeken bu hainlerin canlıları değil,leşleri gelmelidir,onları beslemeye tahammülümüz yok artık...

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