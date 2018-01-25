Zeytindalı Harekatı'nda 7 PYD'li terörist canlı yakalandı

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TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında canlı olarak yakaladığı PYD/PKK mensubu 7 terörist Hatay'a getirildi. Teröristlerden 3'ü tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.
TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
3'Ü TUTUKLANDI: Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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