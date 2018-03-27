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Zeytinburnu'da okulda korkutan yangın! Veliler fenalık geçirdi

Zeytinburnu'da okulda korkutan yangın! Veliler fenalık geçirdi

İstanbul Zeytinburnu'da bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk okulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 16:16 - Güncelleme: 27-03-2018 16:16

Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslü İlkokulu'nun bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


VELİLER FENALIK GEÇİRDİ
İlk okuldaki öğrenciler tahliye edilerek yakında bulunan liseye götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlk okulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak : DHA

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