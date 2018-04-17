Zeytin sebze mi meyve mi? İşte kafamızı karıştıran yiyecekler

Bazı besinlerin meyve mi, sebze mi olduklarını tanımlamakta zorlanırız, şöyle bir durur düşünür, onları rengine, kullanımına göre bir tanıma sokmaya çalışırız. Fakat bazen sebze oluğuna emin olduğumuz besinler bile aslında birer meyve olabilir. İşte sebze sandığınız ama aslında meyve olan besinler... Her şey domatesle güzel! Birçok faydası pişmiş haliyle ortaya çıkan domatesi neredeyse her yemekte kullanıyoruz. Hal böyle olunca hakkını da en çok yediğimiz meyvelerden biri oluyor tabi. Domates, çiçeğin tabanında yetişir ve ayrıca bitkinin tohumlarını da içerir.
MISIR Deniz kenarında uzaktan uzaktan gelen süt mısırın kokusu, yavaş yavaş yaklaşması ve tuzlanıp sulu sulu yenmesi. Mısır da zeytin gibi tanımlama olarak nereye koyacağımızı anında bilemediğimiz besinlerden biri. Sebze mi, meyve mi? Söyleyelim, mısır o tatlı küçük sarı taneleriyle bir meyve.
SALATALIK Yumuşak çekirdekleri ve sulu yapısıyla salataların ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan salatalığı da yeşil rengiyle bir sebze olarak biliyor olabilirsiniz. Ama salatalık da zannedilenin aksine tamamen bir meyve.
BAMYA Bamya 18 cm civarındaki uzunluğuna ulaşan bamya bitkisinin çekirdekli halidir. Etrafı kadifemsi bir kabukla kaplıdır ve bazı türlerinin sadece 1-2 cm olduğu bilinmektedir. Bamya bitkisi aslında bir meyve olsa da mutfakta yemeklerinin yapıldığı bir sebze olarak bilinir.
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