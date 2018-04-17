Zeytin sebze mi meyve mi? İşte kafamızı karıştıran yiyecekler

Bazı besinlerin meyve mi, sebze mi olduklarını tanımlamakta zorlanırız, şöyle bir durur düşünür, onları rengine, kullanımına göre bir tanıma sokmaya çalışırız. Fakat bazen sebze oluğuna emin olduğumuz besinler bile aslında birer meyve olabilir. İşte sebze sandığınız ama aslında meyve olan besinler... Her şey domatesle güzel! Birçok faydası pişmiş haliyle ortaya çıkan domatesi neredeyse her yemekte kullanıyoruz. Hal böyle olunca hakkını da en çok yediğimiz meyvelerden biri oluyor tabi. Domates, çiçeğin tabanında yetişir ve ayrıca bitkinin tohumlarını da içerir.



