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Zeytin kadar karpuz ürettiler

Zeytin kadar karpuz ürettiler

Antalya'da bir tarım firması, zeytin kadar karpuz üretti. Üretilen bu zeytin büyüklüğündeki karpuzlar büyük ilgi gördü.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 21:02 - Güncelleme: 16-01-2019 21:02

Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, yaptığı açıklamada, 13 çeşit yenilebilir çiçek, yaklaşık 20 minyatür sebze, Akdeniz yeşillikleri, taze baharatlar, Ege otları, saksılı ürünler, atıştırmalık konsepti kapsamında 180 çeşit ürünleri olduğunu söyledi.

Çocuklara meyve sebzeyi sevdirmek için böyle bir üretime başladıklarını öne süren Erüst, mini olan ürünlerin çocukların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Atıştırmalık minyatür ürünlere yeni olarak karpuzu eklediklerini anlatan Erüst, "Yeni olarak zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün." diye konuştu.

Ürünleri ağırlıklı olarak yurt içinde büyük marketlere satış yaptıklarını dile getiren Erüst, mini karpuzları küçük paketlerle 8 ila 10 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 21:23 yillardir Almanyada var, yeni bir sey degil.

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