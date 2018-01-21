Zeytin Dalı için havalanan 72 uçağın sırrı

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde 72 Türk savaş uçağı havalandı ve 108 terör hedefini vurdu. Hareket için havalanan uçak sayısının özel bir anlamı da bulunuyor.

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde terör hedefleri havadan vuruldu.

Dün saat 17.00'de başlayan harekatta TSK'nın açıklamasına göre Türk savaş uçakları 18.30 itibarıyla belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu.

Harekata 72 uçak katıldı. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.

Habertürk'ün haberine göre, 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.

FIRAT KALKANI'NDA NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep ilinin kuzeyinde 24 Ağustos 2016'da (15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen harekat tank birliklerinin Cerablus bölgesine girişi ile başladı.

  • Güncel 21 Ocak 2018 20:18
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 21 Ocak 2018 23:15 deaş ın esir aldığı 2 asker ne oldu yakıldıkları söylendi, hiç haber yok bedenleri dahi bulunmadı

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