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Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde neler yaşandı?

Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde neler yaşandı?

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı’nın 8. gününde bölgeden yine çok sıcak haberler geldi. TSK şimdiye kadar 447 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK operasyonda şehit olan askerlerin ve yaralıların sayısı konusunda da bilgi verdi. Operasyonun 8. gününde yapılan operasyonlarda 2 askerimizin şehit olduğu ve 11 askerimizin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. İşte Afrin operasyonunda son durum;

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 23:44 - Güncelleme: 28-01-2018 00:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatı'nın 8. gününde yapılan operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde Gülbaba mevkinde YPG ile ÖSO ve TSK'ya bağlı birlikler arasında sıcak çatışmalar gün boyu sürdü. Operasyonda bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 447’ye ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtildi.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

İşte harekatın 8. gününde yaşanan bütün önemli gelişmeler:

447 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

 Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 447 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez’e roketli saldırı düzenlendi. Kapalı iş yerine isabet ederek hasara yol açan saldırıda yaralanan olmadı.

KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyinden atılan roket mermisi yine Kilis'e düştü.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kilis'te incelemeler yapmak için geldi.

HELİKOPTERLER SINIRI GEÇTİ

13.50 Operasyonun sekizinci gününde hareketlilik sürüyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2’si Skorsky 3 askeri helikopter, sınırı geçti. Sabah erken saatlerde ilçe üzerinden uçan helikopterlerin tam teçhizatlı oldukları görüldü. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

Rusya: ABD PYD'yi kandırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize dostluk elini uzatana, biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene, biz ekmeğimizi böler veririz ama bize saldıran, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar hiç fark etmez. Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz."

ALİ BEKKİ KÖYÜ TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'nın yuvalandığı Afrin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünde kontrolü sağladı. Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri, Raco beldesindeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi.

Operasyonda 10'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Ali Bekki köyünde yakalanan YPG'li teröristin fotoğrafı yayınlandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU VE BAKAN GÜL KİLİS'TE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan'dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Hulusi Akar haberi alır almaz o bölgeye gittiHulusi Akar haberi alır almaz o bölgeye gittiHulusi Akar haberi alır almaz o bölgeye gittiHulusi Akar haberi alır almaz o bölgeye gittiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD SİLAH VERMEYECEK

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 447 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği bildirildi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 00:59 İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, "40 yıldır hiçbir zaman OHAL ilan etmedik" dedi...........İran İslam Cumhuriyeti anayasasında halkın protesto ve gösteri yapmasın onların doğal hakkı olduğu belirtilmiş ve halkın görüşlerini ve taleplerini dile getirmede özgür olduğu ifade edilmiştir diye ekledi!

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