Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde neler yaşandı?

TSK'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatında bir hafta geride kaldı. Genelkurmay başkanlığı şu ana kadar Afrin Harekatında 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Burseya Dağı'nın PYD'li teröristlerden tamamen arındırılması için de operasyonların sürdüğü açıklandı.

Dün akşam ajanslara düşen flaş haberse Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın gümrük binasına daha önce ABD bayrağının asıldığı direğin yerinden sökülmesiydi.

İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde yaşanan her şey:

KIRIKHAN'A 2 ROKET ATILDI

Dün akşam Hatay'ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 3 roket düştü.

ABD BAYRAĞI'NIN ASILDIĞI DİREK YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın gümrük binasına daha önce ABD bayrağının asıldığı direk, yerinden söküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü İngiltere Başbakanı May, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, May ile telefon görüşmesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine değindi.

TÜRK TANKLARI BÖYLE VURDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçikler ele geçirdikleri köyleri muhafaza etmek için bölgedeki terör hedeflerini tank atışları ile vuruyor.

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REYHANLI'YA ROKET ATILDI

Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri için Halep'in Azez bölgesine düzenlenen gezi sırasında terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca taciz atışı yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi' nde kent merkezindeki boş pazar yerine Suriye tarafından atılan roket düştüğü bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Azez cephesinden sıcak fotoğrafları dünyaya geçti. Foto muhabiri Ümit Bektaş imzalı karelerin çekildiği nokta, YPG'li teröristlerin mevzilerine çok yakın bir konumda.

Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamazken, bir vatandaş tarafından cuma namazı saatinde ezan okundu.

HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden siyah dumanlar yükselirken, Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri de Kilis'in sınır hattından duyuldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Şarkhamamı mevkiinden de Afrin'e yönelik top atışları yapıldı.

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SINIRA DEV TÜRK BAYRAĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı sınır mahallelerindeki vatandaşlar da askerlerin moralini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Suriye sınırında yer alan Mazmanlı Mahallesi halkı, dev Türk bayrağını Suriye sınırına dikti. İş makinesi ve Mazmanlı Mahallesi sakinlerinin yardımıyla dikilen Türk bayrağı sınırda dalgalanmaya başladı. Bu arada bayrak direği olarak mahallede yer alan uzun bir ağacın kullanıldığı görüldü.

O MEVZİLER YERLE BİR EDİLDİ

Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı.

ADAMANLI KÖYÜNDE 30 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı harekâtıyla YPG'li teröristlerden kurtarılan Adamanlı köyüne dönüşler başladı. Evlerine dönen köylüler askeri doktorlar tarafından kontrolden geçirildi. Anadolu Ajansı'nın görüntülediği köyde teröristlerin evlerde kurduğu mevziler ve duvarlara açtıkları delikler dikkat çekiyor. Köyün kurtarılmasında 30 YPG'linin öldürüldüğü bildiriliyor.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 Türk askerinin kayıp olduğunu söyledi. Demircan, "Yaralılarımızı ziyaret ettik, morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 11'i burada. Bu yaralılardan 82'si taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede. Bunlardan 3'ü bizim askerimiz, 11'i ÖSO mensubu. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına söz söylemek, yerli ve milli bir duruş değildir. İnsan haklarına aykırıdır" dedi.

İLERLEME BU YÜZDEN YAVAŞLADI

İngiliz The Times gazetesine konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ahmed Osman, YPG'li teröristlerin cephe hattına çok sayıda mayın döşediğini ve bu nedenle yavaş ilerlendiğini söyledi.

Osman'ın verdiği bilgiye göre, hava şartlarının düzelmesiyle Tel Rıfat çevresinden yeni bir cephe açılacak.

Ahmed Osman, ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı. Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Dün sabah saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, 4 uçak ile 25 hedefin imha edildi ve toplam 343 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

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