Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde neler yaşandı?

TSK'nın Afrin harekatı devam ediyor. TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/PYD ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskısından kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekatın ilk 6 gününde 250 hedef imha edilerek 24 nokta kontrol altına alındı. TSK'nın yapmış olduğu açıklamaya göre ise operasyon kapsamında şimdiye kadar 300'ü aşkın terörist öldürüldü.

İşte Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde yaşananlar:

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'DEN REJİME ÇAĞRI

Terör örgütü PYD'nin ilan ettiği Afrin Kantonu, Esed rejimini 'Afrin topraklarını korumaya çağıran' bir açıklama yayınladı.

NATO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli." dedi.

TSK: 306 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Açıklamaya göre; Bugün itibariyle operasyonun başından beri 306 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE SINIRINDA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti.

İRAN, TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROTESTOLARA İZİN VERMEDİ

İran, Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonunu protesto etmek için Türkiye temsilciliği önünde toplanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

ANKARA'DAN AB'NİN AFRİN ELEŞTİRİSİNE YANIT

AB Bakanı Ömer Çelik AB'den Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelen eleştirilere cevap verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini'nin, “Son derece endişeliyim. İnsani yardımların erişiminin garanti edileceğinden emin olmalıyız. Operasyonda DAEŞ'le mücadele yoğunlaştırılmalı" sözlerine karşı Çelik, "Müsamaha göstermemiz mümkün değil, her türlü saldırıya cevap veririz" yanıtını verdi.

ABD, Ankara'dan hayır cevabı alınca çark etti

ALMAN DERGİSİNİN İDDİASINA TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 30 Ocak Salı günü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin TBMM Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

ÖSO BİR KÖYE DAHA GİRDİ

ÖSO birlikleri Afrin’in kuzey tarafındaki Bülbül bölgesinde PYD ile girdiği yoğun çatışmaların ardından Ömer Uşağı köyüne girdi. Azez civarında ise Burseya dağı etrafında ÖSO birlikleri ile PYD arasında şiddetli çatışmalar oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım"

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 2 Atak helikopteri, Türkiye'ye döndü.



Afrin'deki PKK/PYD-YPG hedeflerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 2 askeri helikopter, görevini tamamlamasının ardından Hatay'daki üssüne döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

ALMANYA'DAN SKANDAL KARAR

Spiegel: Almanya, Afrin operasyonu nedeniyle Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya aldı.

ATAKLAR 20 DAKİKA BOYUNCA MERMİ YAĞDIRDI

Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri yakınındaki sınır hattını 2 Atak helikopteri ateş altına aldı. Reyhanlı ilçesi Akpınar ve Davutpaşa mahalleleri üzerinde önce keşif uçuşu yapan 2 Atak helikopteri, sınır hattında aralıklarla 20 dakika boyunca ateş açıp bölgeden ayrıldı

ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE YANITI

ABD'nin güvenli bölge önerisine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek."

YENİ CEPHE AÇILDI

Güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Afrin harekatı kapsamında bölgede yeni bir nokta daha açıldı. Stratejik önemi olan Minniğ Havalimanı'nın da biraz daha altında kalan Tel Rifat bölgesinden, Mare'den de ÖSO unsurlarının giriş yapmaya başladıkları belirtildi. Bölgede yoğun çatışma yaşandığı da gelen bilgiler arasında. TSK ve ÖSO 4 cephede 8 noktadan Afrin'e ilerliyor. Rus birliklerinin Tel Rifat bölgesinden çekildiği iddia edilmişti.

CİNDERES BÖLGESİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Önceki gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terörmevzilerinden patlama sesleri geliyor. Cinderes, Reyhanlı'nın kuzeyinde yer alıyor.

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