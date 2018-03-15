Zeytin Dalı Harekatı’ndan acı haber!

TSK’dan yapılan açıklamada el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 1 askerin şehit olduğu açıklandı. Dün tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’un Pasinler ilçesi Tanışman köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayında görevli Muhammet Kır’ın şehadet haberi akşam saatlerinde Pasinler’de bulunan ailesine bildirildi. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Muhammet Kır için yarın Kayseri veya Erzurum’da tören düzenlenmesi bekleniyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA: TSK açıklamasında “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrinbölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ’YE DÜŞTÜ: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın acı haberi ailesine verildi.

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı harekatında şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) acı haberi ailesine verildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan şehidin ailesi, acı haberle yıkıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları da, apartmana geldi.

Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatılırken, bir ambulansta apartmanın önünde hazır bekletiliyor.

Öte yandan, şehit Muhammet Kır’ın bekar olduğu ve görevli olduğu Zincidere Komando Tugayı’ndan zeytin dalı operasyonuna katılmak üzere Afrin’e gittiği öğrenildi.