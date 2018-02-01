Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçik'ten mesaj

Vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için hazırladıkları ev yapımı gıdalar en ileri mevzideki askere kadar ulaştırıldı. Yiyecekleri alan Mehmetçik, muharebe ortamında kendilerine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.Vatandaşların harekata katılan Mehmetçik'e yönelik desteği de sürüyor.

Askerler için gönderilen ev yapımı gıdalar harekatın en ön safhasındaki askerlere kadar ulaştırıldı. Gönderilen kolilerden çıkan notlar ise Mehmetçik'i duygulandırdı.Gıda kutularından çıkan, "Bütün askerlerimize şifa olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun. Hayırlısıyla yuvalarına dönmeyi Rabbim nasip etsin. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri korusun" yazılı nota teşekkür eden Mehmetçik, kendilerine destek veren tüm vatandaşlara selam gönderdi.

Mehmetçik, "Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman bekliyoruz, bütün annelerin ellerinden öperiz, var olun." ifadelerini kullandı.Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülüyor.