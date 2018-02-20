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Zeytin Dalı Harekatı'nda çok önemli gelişme!

Zeytin Dalı Harekatı'nda çok önemli gelişme!

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden jandarma özel harekât (JÖH) ve polis özel harekât (PÖH) timlerinin ve kulp ve Ergani ilçelerinden 64 güvenlik korucusu sınır bölgesine sevk ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 17:10 - Güncelleme: 20-02-2018 17:10

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden jandarma özel harekât (JÖH) ve polis özel harekât (PÖH) timlerinin sınır bölgesine sevk ediliyor.

Jandarma ve polis özel harekat timlerinin harekat kapsamında Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacağı belirtildi. Diyarbakır'ın Kulp ve Ergani ilçelerinden 64 güvenlik korucusu da bölgeye hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında sınıra sevkiyat devam ediyor. Bugüne kadar 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında sınır bölgesine Türkiye'nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timlerinin sevk edilmesine başlandı. Sınır bölgesine sevk edilen timler, harekat kapsamında Afrin bölgesinde 'meskun mahal' operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR CİNDERES VE RACO: Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen Afrin'in Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 32'nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köyde harekât kapsamında teröristlerden temizlendi. Önümüzdeki günlerde ise Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi yeni bir hazırlık yapıldığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timlerinin Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek 'meskun mahal' operasyonlara katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek hazır şekilde bekletileceği öğrenildi.


JÖH VE PÖH'ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri hendek operasyonları sırasında Diyarbakır Sur, Şırnak'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesinde, Mardin'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'meskun mahal' operasyonlarını başarılı şekilde tamamlamıştı.

ADIYAMAN, İZMİR VE KOCAELİ'NDEN SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI

Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'den 'JÖH ve PÖH timleri, 'meskun mahal' operasyonları için Afrin'e gitmek üzere sınır kentlerine sevk edildi.

KORUCULAR DA GİDİYOR

Diyarbakır'ın Kulp ve Ergani ilçelerinden 64 güvenlik korucusu Afrin'de drevam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için katılmak için uğurlandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ddd 20 Şubat 2018 17:47 Bak hele ÖSS yetmedi Normal Asker yetmedi JÖH PÖH SAS SAT HÖH derken bunlar ilerleyemedi çekilinnnn korucuklar geliyor 64 kişi ha ha

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