Zeytin Dalı Harekatı'na göreve gidiyordu! Feci kazada...

HATAY Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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