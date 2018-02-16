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Zeytin Dalı Harekatı'na göreve gidiyordu! Feci kazada...

Zeytin Dalı Harekatı'na göreve gidiyordu! Feci kazada...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 18:26 - Güncelleme: 16-02-2018 01:03

HATAY Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Mustafa EROĞLU 15 Şubat 2018 20:16 Allah Teâlâ mekânını cennet, ailelerine sabırlar versin, ahirette şefaatçi kılsın

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