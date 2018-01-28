Zeytin Dalı Harekatı nedir? Amacı ne? Kimlere karşı yapılıyor?

Cumhurbaşkanlığı, Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik Zeytindalı Harekatını 10 soruda açıkladı... Zeytin Dalı Harekatı nedir? Türkiye'nin ulusal güvenliği neden tehdit altındadır? Zeytin Dalı Harekâtı'nın amacı nedir? Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı'nı kimlere karşı yürütmektedir? Zeytin Dalı Harekâtı ne zaman sona erecek? Zeytin Dalı Harekâtı'nda siviller zarar görüyor mu? Zeytin Dalı Harekâtı DEAŞ ile mücadeleyi nasıl etkiler? Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa'nın ve bölgenin güvenliği için ne anlama geliyor? Zeytin Dalı Harekâtı Suriye kaynaklı mülteci akınını nasıl etkileyecek? Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? İşte tüm bu borulara Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği cevaplar...
ZEYTİN DALI HAREKATI NEDİR? Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak amacı ile BM sözleşmesinin 51. Maddesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlenen operasyondur.
ULUSAL GÜVENLİK NEDEN TEHDİT ALTINDA? Türkiye 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş koşullarından faydalanarak terör eylemlerini arttıran DEAŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin doğrudan hedefinde olmuştur. 2015-2017 yılları arasında Suriye kaynaklı terör saldırılarında 316 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Son bir yıl içerisinde Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir.
HAREKATIN AMACI NEDİR? Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyinde ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Harekât ile Afrin'de yerlerinden edilen mültecilerin ana vatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması hedeflenmektedir
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