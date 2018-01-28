Zeytin Dalı Harekatı nedir? Amacı ne? Kimlere karşı yapılıyor?

Cumhurbaşkanlığı, Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik Zeytindalı Harekatını 10 soruda açıkladı... Zeytin Dalı Harekatı nedir? Türkiye'nin ulusal güvenliği neden tehdit altındadır? Zeytin Dalı Harekâtı'nın amacı nedir? Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı'nı kimlere karşı yürütmektedir? Zeytin Dalı Harekâtı ne zaman sona erecek? Zeytin Dalı Harekâtı'nda siviller zarar görüyor mu? Zeytin Dalı Harekâtı DEAŞ ile mücadeleyi nasıl etkiler? Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa'nın ve bölgenin güvenliği için ne anlama geliyor? Zeytin Dalı Harekâtı Suriye kaynaklı mülteci akınını nasıl etkileyecek? Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? İşte tüm bu borulara Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği cevaplar...