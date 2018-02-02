'Zeytin Dalı' Almanya'ya battı! Skandal oturumda...

salhor 01 Şubat 2018 23:16 Doğru söz. Ama sadece diz çökmek değil, sonra iyice öne doğru eğilmektir. Daha fazlasını söylemeye terbiyem müsaade etmiyor. Hem de hayret verici bir sevinç duyuyorum böyle söylerken. Yüz senedir EFENDİLİK taslayanlara bir Türk deyimini de hatırlatmak isterim. Türkçede daha neler var: Paramınan bey b...ğü ....im.