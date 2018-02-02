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'Zeytin Dalı' Almanya'ya battı! Skandal oturumda...

'Zeytin Dalı' Almanya'ya battı! Skandal oturumda...

Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosu skandal görüntülere sahne oldu. Alman vekiller boyunlarına PKK paçavraları asarak, Zeytin Dalı harekatının bir an önce durdurulmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 19:08 - Güncelleme: 02-02-2018 00:08

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.

Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi.

"SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR"

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp, "Susmak Erdoğan'a diz çökmektir" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • salhor 01 Şubat 2018 23:16 Doğru söz. Ama sadece diz çökmek değil, sonra iyice öne doğru eğilmektir. Daha fazlasını söylemeye terbiyem müsaade etmiyor. Hem de hayret verici bir sevinç duyuyorum böyle söylerken. Yüz senedir EFENDİLİK taslayanlara bir Türk deyimini de hatırlatmak isterim. Türkçede daha neler var: Paramınan bey b...ğü ....im.

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