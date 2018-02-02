'Zeytin Dalı' Almanya'ya battı! Skandal oturumda...

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.
Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar.
Avrupa Birliği’nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye’ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi.
"SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR"
Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp, "Susmak Erdoğan'a diz çökmektir" dedi.
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