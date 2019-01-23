Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Halk arasında zeytin çekirdeği yutmanın yararları konuşulsa da kimi uzmanlar bu durumun zararlı olduğunu savunuyor. Zeytin çekirdeği yutma konusunda konusunda ikiye ayrılan uzmanlar, bakın bu konuyu nasıl yorumluyor!

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;



