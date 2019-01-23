Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var.

Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Halk arasında zeytin çekirdeği yutmanın yararları konuşulsa da kimi uzmanlar bu durumun zararlı olduğunu savunuyor. Zeytin çekirdeği yutma konusunda konusunda ikiye ayrılan uzmanlar, bakın bu konuyu nasıl yorumluyor!

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Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;

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Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Sindirim problemlerine çözüm olur. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız zeytin çekirdeğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz. Basur sorunu yaşayanlar günde 5,6 adet zeytinin çekirdeğini yuttuğunda bu sorunu ortadan kaldırabilir.

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Zeytin çekirdeğini yutmak faydalı mı zararlı mı?

Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutarak kansere karşı önlem alabilirsiniz.
Mide yanmasına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır...

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