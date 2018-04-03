Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

Zeyno Günenç kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın dizisinden neden ayrılıyor soruları 35. bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu.

Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombasını patlattı. Dizi ilk başladığı günden beri sevilen karakter Dominant Gönül'e hayat veren başarılı oyuncu tüm izleyenleri 'ölüm haberiyle' ters köşe yaptı. Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanını izleyenler şok yaşadı. Fragmanda Gönül aniden hastalanıyor hastaneye kaldırıyor ve kısa sürede ani ölüm haberi yayılıyor. İzleyenler bunun ilk başta şaka olduğunu düşündü ama hala yapımcılardan bu konuda kesin bir açıklama yok

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Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

ZEYNO GÜNENÇ 'GÖNÜL' NEDEN AYRILIYOR: Çocuklar Duymasın'ın fenomen karakteri olan Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararını kendi mi istedi yoksa senaryo gereği mi oldu henüz bilinmiyor ama Zeyno Gönenç'ten ayrılık hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Zeyno Gönenç'in İnstagram hesabını sevenlerinin 'gitme' mesajlarıyla doldu.

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Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

YOKSA REYTİNG İÇİN Mİ: Dizi hakkında bir başka senaryo ise son günlerde kötü giden reytingler. İzleyicinin hep aynı konular üzerinde gidildiği eleştrisi üzerine böyle bir fragmanın yayınlanması akıllara acaba reyting için Gönül'ü öldürdüler mi sorusunu getirdi. Tüm bu soruların cevabı pazar akşamı Çocuklar Duymasın 35. bölümde belli olacak.

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Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR: eyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonraBursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı.

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