Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombası Dominant gitti bakın neden?

Zeyno Günenç kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın dizisinden neden ayrılıyor soruları 35. bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu.

Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın bombasını patlattı. Dizi ilk başladığı günden beri sevilen karakter Dominant Gönül'e hayat veren başarılı oyuncu tüm izleyenleri 'ölüm haberiyle' ters köşe yaptı. Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanını izleyenler şok yaşadı. Fragmanda Gönül aniden hastalanıyor hastaneye kaldırıyor ve kısa sürede ani ölüm haberi yayılıyor. İzleyenler bunun ilk başta şaka olduğunu düşündü ama hala yapımcılardan bu konuda kesin bir açıklama yok Twitter

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ZEYNO GÜNENÇ 'GÖNÜL' NEDEN AYRILIYOR: Çocuklar Duymasın'ın fenomen karakteri olan Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararını kendi mi istedi yoksa senaryo gereği mi oldu henüz bilinmiyor ama Zeyno Gönenç'ten ayrılık hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Zeyno Gönenç'in İnstagram hesabını sevenlerinin 'gitme' mesajlarıyla doldu. Twitter

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YOKSA REYTİNG İÇİN Mİ: Dizi hakkında bir başka senaryo ise son günlerde kötü giden reytingler. İzleyicinin hep aynı konular üzerinde gidildiği eleştrisi üzerine böyle bir fragmanın yayınlanması akıllara acaba reyting için Gönül'ü öldürdüler mi sorusunu getirdi. Tüm bu soruların cevabı pazar akşamı Çocuklar Duymasın 35. bölümde belli olacak. Twitter

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