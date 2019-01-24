Zeynep Özkaya kimdir kaç yaşında Sihirli Annem Çilek çok değişti

Sihirli Annem dizisi bir dönemin fenomen dizileri arasında yer aldı. Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokul öğrencisi olan Zeynep Özkaya şimdi büyüdü, güzel alımlı bir genç kız oldu. 21 yaşındaki genç oyuncu yeni projelerde yer alacak, yeniden ekranlara dönecek. Peki Sihirli Annem Çilek, Zeynep Özkaya kimdir, aslen nereli...

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR: Çok ufak yaşlarda kamera karşısına geçen Zeynep Özkaya, Sihirli Annem isimli dizi ile dikkatleri üzerine çekti. Çilek karakterini canlandırdığı dizi, güzel peri Betüş ile iyi niyetli fani Sadık’ın hayatlarını birleştirmelerini anlatıyor.

Kimsenin onay vermediği evliliği her şeye rağmen yerine getiren Betüş ve Sadık’ı çok zor günler bekliyor olacak. Dudu ve Eda peri aynı zamanda Sadık’ın çocukları bu evliliğin ilk dönemlerin rahat durmazlar. Dizi 2006’da final yaptı ve 2011’de yeniden başladı. Dizinin başrollerinde ise İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevre Serezli, Defne Joy Foster ve Gül Onat yer aldı.

2006’da ise İki Aile isimli dizide Merve karakterini canlandırdı. Dizi aynı evi dolandırılarak aynı anda satın alan Eda ve Oğuz’un mecburen evi birlikte kullanmaya başlamalarını ve sonrasını anlatıyor. Eda’nın yaramaz oğulları ve Oğuz’un inatçı kızlarıyla komik bir hikaye böylece başlamış olur. Dizinin başrollerinde ise Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan ve Bahar Yanılmaz yer aldı.

2008’de ise Eyvah Halam isimli dizide Su karakterini canlandırdı. Dizi, anne ve babaları tarafından halalarına emanet edilen üç kardeşin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Tibet, Asya ve Su kardeşler katı disiplin kuralları olan halalarıyla mücadele etmek için çalışıp dururlar. Dizinin başrollerinde ise Defne Yıldız, Doğaç Yıldız, Ece Çeşmioğlu, Zeynep Özkaya ve Rasim Öztekin yer aldı. Daha sonra ise Altındağlı isimli dizide rol aldı.