Zeynep Çoşkun kimdir aslen nereli Mina Başaran'ın arkadaşı

Zeynep Çoşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Zeynep Çoşkun anne babası kim ne iş yapıyor soruları vefatının ardından akıllara takıldı. Mina Başaran'ın özel jetiyle bekarlığa veda partisine katılan ve uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden biri olan Zeynep Çoşkun'un hayatı ve bilinmeyenleri...

ZEYNEP ÇOŞKUN ANNE VE BABASI: Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun da düşen jette hayatını kaybetti. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Coşkun'un 30 yıla yakın bir süreden beri Toyota bayiliği yaptığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU: Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.

Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

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