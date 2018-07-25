Zeynep Casalini'yi böyle görenler hayrete düşüyor!

Uzun yıllar eski eşi Tahsin Berk ile beraber restoran işleten Zeynep Casalini, ayrıldıktan sonrada restoran işini bırakmadı. Müzik hayatına devam eden Casalini boş vakitlerinde ise yeni açtığı vegan restoranında bir yandan yemek pişirip, bir yandan ise garsonluk yapıyor. Konsere gittiği günler de tiyatro oyuncusu olan 27 yaşındaki kızı Ceren Sarp restoranla ilgileniyor.

ŞARKI SÖYLÜYOR, GARSONLUK YAPIYOR:  Yıllardır vejetaryen olan Zeynep Casalini geçtiğimiz yıllarda bir karar alarak vegan olmuştu. Kızı Ceren’i de vegan yapan Casalini birlikte açtıkları kafe, restoranda vegan olmanın yollarını da insanlara anlatıyor. Oyunculuk yapan kızı Ceren ise restoranın her işi ile ilgileniyor. Market alışverişinden aşçılığa, garsonluktan bulaşıkçılığa kadar tüm restoranın yükünü taşıyan Ceren annesiyle birlikte çalışmaktan oldukça memnun. İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Casalini, müziği bırakmadığını ve restoran işletmeciliği de yaptığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Bodrum’da Veganili diye bir vegan kafe açtım. Şarkıcılığı ise bırakmadım. Önceden evde yemek yapardım bütün arkadaşlarıma, çocuklarıma. Bunu neden böyle bir yer haline getirmeyeyim diye düşündüm. Daha sonra bu kafeyi açma kararı aldım. Eski eşim Tahsin kendi yerinde devam ediyor restoran işletmeye. Ben de böyle minik tatlı bir yer hayal ediyordum. Bir şekilde hayalimi gerçekleştirdim. Konserlere gidip geliyorum. Ben olmadığım zamanlarda kızım Ceren ilgileniyor burayla” ifadelerini kullandı.

Vegan olmakla ilgili açıklamalarda da bulunan Casalini, “Veganlar diğer insanların yemediği şeyleri yemiyor. Diğer insanlar da vagan insanların yediği ürünlerle beslense. Aslında herkes vegan olsa ve dünya bir şekilde kurtulsa. Veganlık aslında dünyanın kurtarılması ile ilgili bir olay. Her canlının yaşamaya hakkı var. Her canlının kendi sütünü kendi bebeğine verme hakkı var. Ben veganım ve çok mutluyum. Çok besleyici ve çok güzel şeyler yiyorum” şeklinde konuştu.

Restoranında yaptığı yemekleri de anlatan ünlü sanatçı “Restoranımda zeytinyağlı yemekler, 5 çeşit burger, 3 çeşit makarna, glütensiz yiyecekler, tatlılarımızın hepsi glütensiz. Zaman zaman ise deneysel şeyler yaparak farklı tatlar bulmaya çalışıyoruz. Sabah kahvaltı veriyoruz, meyve karışımları yapıyoruz” dedi.

Casalini’nin kızı Ceren Sarp ise çalışmaktan çok zevk aldığını ifade ederek, “Annem ile çalışmak çok güzel bir duygu. O konserdeyken ya da burada yokken çok daha stresli oluyorum. Her şeyi tam olarak bilemiyorum. Bilemediğim yerlerde annemi arayıp bilgi alıyorum. Daha çok kız kardeşim Dafne ile zaman geçiriyorum. Anneme yardımcı olmaya çalışıyorum. İstanbul’da da tiyatro yapıyorum. Kışları İstanbul’da, yazları ise annemin yanında çalışarak zaman geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

  • Magazin 25 Temmuz 2018 10:58
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