  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Zeynep Beşerler o görüntüler hakkında konuştu! Bakın ne dedi

Zeynep Beşerler o görüntüler hakkında konuştu! Bakın ne dedi

Zeynep Beşerler bir partide yarı çıplak siyahi dansçıyla dans ettiği görüntüler hakkında konuştu. Görüntülerle ilgili bir arkadaşının doğum günün olduğunu ve o partide kocasının da bulunduğunu ifade eden Beşerler,"ne yapıyorum ki? erik dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:00 - Güncelleme: 26-04-2018 16:00

Geçtiğimiz günler ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in bir parite yarı çıplak siyahi bir dansçıyla dans ettiği görüntüler magazin gündeminde deprem ettiki yaratmıştı. Güzel oyun o görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

O gece eşi Emir İçgören’le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler, “Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış. Art niyetli yapılmış bir davranış. Bir de ne yapıyorum ki? Erik Dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum. O arkadaşın işi dans ve birçok sanatçının arkasında dans ediyor. Burada yaşayan ve ailesi olan bir insan. Irkçı söylemler ve yaptığı iş açısından çirkin şeyler söylediler, bu onu üzmüş” şeklinde konuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Zeynep Beşerler o görüntüler hakkında konuştu! Bakın ne dedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro