Zeynep Alkan olay dans videosuyla ilgili açıklama yaptı

İşte Zeynep Alkan'ın o açıklamaları: "Özür dilerim baba ne olur beni evlatlıktan reddetme. Ne kadar şaşırtıcı yine tüm haber siteleri mini şortuyla dans ederek babasını utandırdı yazıyorlar ne yapalım? Beni çok seviyor magazin ne yapacağız? Eğer o videoyu alıyorsanız bu videoyu da alın lütfen tatlı magazin siteleri ben o video ile babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim tamamen sıkılmıştım enerjim vardı ve dans ettim milleti güldürmek için ve iyi hissettiğim için paylaşım yaptım ama siz haber siteleri milleti manipüle etmek için var olan siteler olduğunuz için ben hiç bir şey demiyorum artık saldım yani haber olacağını düşünmedim ama nasıl düşünmem uğraşmayın ya yeter!"