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Zeybekçi'nin olay Tunç Soyer iddiası İsmail Küçükkaya araya girdi

Zeybekçi'nin olay Tunç Soyer iddiası İsmail Küçükkaya araya girdi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, CHP İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer hakkında çok konuşulacak iddiada bulundu. Zeybekçi, Soyer'in hendek eylemlerine destek verdiğini iddia ederek, "Soru işaretleri orada dururken, bizim onunla hiç bir şey olmamış gibi gidelim de yemek yiyeyim diye bir şey yapmamız şu an için mümkün değil" dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 12:12 - Güncelleme: 05-02-2019 12:12

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

FETÖ OPERASYONUNU KINADI
Zeybekçi'nin hedefinde CHP İzmir adayı Tunç Soyer vardı. 12 Eylül döneminin tartışılan askeri savcısı olan babası Tunç Soyer ile gurur duyduğunu hatırlatan Zeybekçi, Soyer'in FETÖ'nün MGK tarafından terör örgütü ilan edildikten sonra bu yapılanmanın medya organlarına yönelik operasyonu şiddetle kınadığını belirtti.

Hendek eylemlerine Soyer'in destek çıktığını iddia eden Zeybekçi sözlerine şöyle devam etti:

"SOYER HENDEK EYLEMLERİNE DESTEK VERDİ"
"Tunç Soyer'in bu ülkeyi bölmek ve parçalama üzere başlatılan çukur eylemleri sırasında oradakileri sonuna kadar desteklediğini açıklayan, onlarla birlikte olmadığı için duyduğu üzüntüyü, eylemleri bir fiil destekleyen belediye araçlarıyla imkamlarıyla destekyen belediyelere kayyum atanmasını kınadığını ve buna karşı olduğunu belirten açıklamaları internete girdiğinizde hem kendi kendi sesiyle hem de yazılı her yerde var bunlar.

ŞU AN İÇİN SOYER İLE YEMEK YEMEM
Tunç Soyer'e karşı şahsi meselem yok. Ama bu milletin kafasında soru işaretleri var. Soru işaretleri orada dururken, bizim onunla hiç bir şey olmamış gibi gidelim de yemek yiyeyim diye bir şey yapmamız şu an için mümkün değil. "

KÜÇÜKKAYA'NIN İTİRAZI
Zeybekçi'nin açıklamaları sonrası araya giren Küçükkaya, Çukur eylemlerini öven açıklamasının olup olmadığının videosunu istedi. "Ben sizin gıyabınızda suçlamalar olduğunda da müdahale ederim" diyen Küçükkaya, Soyer'in kendisine bu konuyu soracağını söyledi.

ZEYBEKÇİ İLE KÜÇÜKKAYA ARASINDA HDP SOYER'İ DESTEKLİYOR TARTIŞMASI
HDP'nin Soyer'in desteklediğini söyleyen Zeybekçi'ye, Küçükkaya, "HDP biz Tunç Soyer'i destekliyoruz diye açıklama mı yapmış. Ne zaman demişler?" diyerek itiraz etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 13:34 ne kadar çamur atmaya kalkarsanız kalkın.. İzmir CHP diyecektir....

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