Zerrin Özer'i sözleri rezil etti 'Sahneye jartiyerle çıkmak istiyordu ne oldu'

Bir süre önce Zerrin Özer 'Kızlar evlenirken bakire olmalı' sözleriyle olay yarattı, bu sözler çok tartışıldı. Özay Şendir köşesinde Zerrin Özer'in bu sözlerine yer verdi. Özay Şendir'in bu sözleri birçok kişinin hislerine tercüman olacak nitelikte.

Zerrin Özer'i sözleri rezil etti 'Sahneye jartiyerle çıkmak istiyordu ne oldu'

Son dönemde verdiği fazla kilolar ile gündeme geliyordu Zerrin Özer. Hem kilo verdi hem kendini yeni baştan yarattı, adeta gençlik günlerine döndü, dinçleşti. Ancak Zerrin Özer'in bu hallerine ettiği bir söz gölge düşürdü. Türkiye günlerdir bu konuuyu konuşuyor.

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Zerrin Özer'i sözleri rezil etti 'Sahneye jartiyerle çıkmak istiyordu ne oldu'

''Kız çocuğunuz olsa onun da evlenene kadar bakire olmasını isterdim.'' diyen Özer, ''Yani ben aşırı rahatlığı, saygısızlığı sevmiyorum. Şimdiki insanların modernlik anlayışını benimsemiyorum. Saygı, edep kalmadı artık. Türkiye’de son derece özgür hissediyorum. Çağ atlarken çoğu konuda Amerika’nın 100 sene gerisinde kaldık ama maşallah ahlaksızlık konusunda onlarla eşit ilerliyoruz. Ahlaksızlık diz boyu. Özgür olmak her istediğini istediğin gibi yapma hakkı tanımaz. Öyle şeyler duyuyorum ki aklımı oynatıyorum.'' ifadelerini kullanmış ve sözleri çok tartışılmıştı.

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Zerrin Özer'i sözleri rezil etti 'Sahneye jartiyerle çıkmak istiyordu ne oldu'

Zerrin Özer'in bu sözlerine Türkiye tepki gösterdi. Onlardan biri de Özay Şendir. İşte Özay Şendir'in yazısından o bölüm...

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Zerrin Özer'i sözleri rezil etti 'Sahneye jartiyerle çıkmak istiyordu ne oldu'

İŞTE ÖZAY ŞENDİR'İN YAZISINDAN O BÖLÜM 'TRT’de program da yaparım, Erdoğan’ı da severim. Kime ne?” Son derece haklı Zerrin Özer. Kimse kimsenin, ne sevgisine ne siyasi tercihine ne de özel hayatına karışabilir.

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