Zerrin Özer'i görenler inanamadı

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi.

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta! 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor. Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye makhum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim." Twitter

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Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta! 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor. Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye makhum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim." Twitter

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Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta! 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor. Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye makhum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim." Twitter

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