Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için."

Zerrin Özer, katıldığı bir programda 1998 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kerim Tekin ile ilgili bir itirafta bulundu. Zerrin Özer katıldığı programda aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim." şeklinde yanıt verdi. Twitter

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Ünlü sanatçı Zerrin Özer, programda "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için." Kerim Tekin'in "Kar beyaz" şarkısını seslendirmesi istenilen Zerrin Özer, "Bu şarkıyı söyleyemem hele ki şimdi Kerim'in fotoğraflarını gördüm, ağlamak istemiyorum" diyerek duygusallaştı. Twitter

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Yeni nesil şarkıcılar için Özer, "Yeni yetme şarkıcılara haddini bildiriyorum. İnsanlar hadsizleşti ve ben hadlerini bildirmekten mutluyum. Yıllar önce bir kuaförde yanıma gelmiş 'Sizin gibi sanatçı olmak istiyorum' demiş biri şimdi çıkıp programda beni eleştiremez." diyerek merak uyandırdı. Twitter

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