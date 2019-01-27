Zerrin Özer yıllar sonra ortaya çıktı 26 kilo vermiş inanılmaz değişim

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, yıllar sonra zayıflamış haliyle konsere çıktı. Zerrin Özer zayıflamasıyla ilgili konuşarak, "Sağlığım için kilo vermem gerekiyordu" dedi.

Zerrin Özer yıllar sonra ortaya çıktı 26 kilo vermiş inanılmaz değişim

Üç kez bel fıtığı ameliyatı geçiren, bu süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ardından elini kıran sanatçı, hala vertigo ile mücadele ediyor. 1957 doğumlu sanatçı, geçtiğimiz gün Üsküdar’da bir halk konseri verdi. Özer, diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

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Zerrin Özer yıllar sonra ortaya çıktı 26 kilo vermiş inanılmaz değişim

Sağlığı için kilo vermesi gerektiğini belirten Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" dedi.

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Zerrin Özer yıllar sonra ortaya çıktı 26 kilo vermiş inanılmaz değişim

İşte Zerrin Özer'in yıllar içinde ne kadar zayıfladığını gösteren fotoğraf. Peki Zerrin Özer kimdir? Ankara doğumlu sanatçı, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür.

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Zerrin Özer yıllar sonra ortaya çıktı 26 kilo vermiş inanılmaz değişim

1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş,Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı.

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