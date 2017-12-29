Zerrin Özer neden bu halde ? Olay görüntüsüyle ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan fotoğrafı çok konuşulan Özer, "Flaştan dolayı öyle bir fotoğraf çıktığını düşünüyorum. Estetik olarak bir şey yaptırmadım, hem yaptırsam da neden gizleyeyim. Ben öyle kaçak göçek cevap verenleri de anlamıyorum. Bir sadece dişlerimi yaptırdım, bir de dudağımın üst kısmına botoks yaptırdım.'' dedi.