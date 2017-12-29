Zerrin Özer neden bu halde ? Olay görüntüsüyle ilgili konuştu

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen usta şarkıcı Zerrin Özer, dün gece katıldığı bir davette görüntülenmişti. Zerrin Özer'in epey kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki sanatçı adeta başka bir insan olmuştu. Zerrin Özer, yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşulurken usta sanatçının yeni halini görenler tanımakta zorluk çekmişti. Yakın çevresinden aldığı olumlu yorumlardan sonra keyfi yerinde olan Zerrin Özer, yeni halini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmemişti.
Zerrin Özer, 'Beni Tanıma' şarkısının klip çekiminde gelinlik giydi. Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğuna oturduğu klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan fotoğrafı çok konuşulan Özer, "Flaştan dolayı öyle bir fotoğraf çıktığını düşünüyorum. Estetik olarak bir şey yaptırmadım, hem yaptırsam da neden gizleyeyim. Ben öyle kaçak göçek cevap verenleri de anlamıyorum. Bir sadece dişlerimi yaptırdım, bir de dudağımın üst kısmına botoks yaptırdım.'' dedi.
"Şu ana kadar 26 kilo verdim.'' diyen Zerrin Özer, ''Daha vermeye çalıştığım kilolar var onları da vereyim estetik olacağım zaten. Özellikle karın bölgesinde verdiğim kilolar sonrası kırışıklar meydana geliyor onun için doğrusu" dedi.
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