Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

''Şimdiki insanların modernlik anlayışını benimsemiyorum.'' diyen Zerrin Özer, ''Kız çocuğunuz olsa onun da evlenene kadar bakire olmasını isterdim. Karı-koca yanlarına üçüncü bir partner aramaya çıkanlar var! Bu özgürlük değil, sapkınlık. Twitter yasaklanmalı.'' ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

Türk Pop’u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single’ı ‘Beni Tanıma’ ile döndü. Posta gazetesine iddialı bir röportaj veren Zerrin Özer, ''Omuriliğimden iki yanlış ameliyat geçirdim ve uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Şarkılarımı söyledim, işimi yaptım ama zordu. Şükür şimdi iyiyim. 26 kilo verdim. Kilo benim bitmeyen kompleksim, bunu itiraf ediyorum. Benim felsefeme göre insan iyi şarkı okuyorsa her türlü dinlenir. Ben bunun kanıtıyım. Ama albüm yapmak için görüştüğüm ilk kişi beni görünce, 'Seni gören televizyonu kapatır. Kilo vermek zorundasın' demişti.'' ifadelerini kullandı.

113
Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

''ERKEKLERİN YÜZDE 50'Sİ BİSEKSÜEL'': ''Ben aşka inanmıyorum ki'' diyen Zerrin Özer, ''Menfaatsiz hiçbir ilişkiye inanmıyorum. Geçmişte güzel ilişkilerim oldu ama sonunda bana bunu dedirttiler. Her an bir erkeği ayartabilirim. Akrep burcuyum. Flörtözüm. Ama flörtlerim uzun sürer ve ilişkiye dönüşür. Şefkat ve sadakat bu zamanda bunlar yok artık. O duyguyu özlüyorum. Türk erkeklerin yüzde 50’si biseksüel. Kızacaklar biliyorum ama gerçekleri söylüyorum. Bana hayat bunu gösterdi. Örf ve adetler o kadar baskın ki erkekler bunu itiraf edemiyorlar. Kim söyleyebilmiş ki Türkiye’de ‘Ben gay’im’ diye!'' şeklinde konuştu.

213
Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

''ARKAMDA KİMSE YOKTU'': Yaşlanmayı kabullenemediğini belirten deneyimli sanatçı, ''Bazen geriye bakıp düşünüyorum ve diyorum ki, 'Ben o kadar seneyi yaşamış olamam.' O yüzden sürekli geçmişten bahseden arkadaşlarımı da sustururum hemen. Zaten istediğim çoğu şeyi yapamadım. Yüreğimi sızlatan, içimde kalan çok şey var. 'Başarıya giden yol prodüktörün yakınından geçer' lafı gerçek. Tüm bunlardan kaçmak için çok mücadele verdim. Arkamda kimse yoktu.'' dedi.

313
Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

''TECAVÜZ GİBİ AĞIR BİR TRAVMA YAŞADIM'': Geçmişinden bahseden Zerrin Özer, ''Annem pencerelerde beklerdi beni. O yüzden kendime koruma kalkanı oluşturdum. Herkese yaşına bakmaksızın 'Abi' derdim. Ekonomik gücünüz olunca kimseye eyvallahınız olmuyor. İster istemez ‘kadın-adam’ oldum. Tecavüz gibi ağır bir travma yaşadım. Bu yüzden bekaret içimde kalan bir ukde oldu. Belki tecavüze uğramasaydım bekarete böyle bir anlam yüklemeyecektim.'' dedi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro