Zerrin Özer: Kızlar evlenene kadar bakire olmalı

Türk Pop’u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single’ı ‘Beni Tanıma’ ile döndü. Posta gazetesine iddialı bir röportaj veren Zerrin Özer, ''Omuriliğimden iki yanlış ameliyat geçirdim ve uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Şarkılarımı söyledim, işimi yaptım ama zordu. Şükür şimdi iyiyim. 26 kilo verdim. Kilo benim bitmeyen kompleksim, bunu itiraf ediyorum. Benim felsefeme göre insan iyi şarkı okuyorsa her türlü dinlenir. Ben bunun kanıtıyım. Ama albüm yapmak için görüştüğüm ilk kişi beni görünce, 'Seni gören televizyonu kapatır. Kilo vermek zorundasın' demişti.'' ifadelerini kullandı.
''ERKEKLERİN YÜZDE 50'Sİ BİSEKSÜEL'': ''Ben aşka inanmıyorum ki'' diyen Zerrin Özer, ''Menfaatsiz hiçbir ilişkiye inanmıyorum. Geçmişte güzel ilişkilerim oldu ama sonunda bana bunu dedirttiler. Her an bir erkeği ayartabilirim. Akrep burcuyum. Flörtözüm. Ama flörtlerim uzun sürer ve ilişkiye dönüşür. Şefkat ve sadakat bu zamanda bunlar yok artık. O duyguyu özlüyorum. Türk erkeklerin yüzde 50’si biseksüel. Kızacaklar biliyorum ama gerçekleri söylüyorum. Bana hayat bunu gösterdi. Örf ve adetler o kadar baskın ki erkekler bunu itiraf edemiyorlar. Kim söyleyebilmiş ki Türkiye’de ‘Ben gay’im’ diye!'' şeklinde konuştu.
''ARKAMDA KİMSE YOKTU'': Yaşlanmayı kabullenemediğini belirten deneyimli sanatçı, ''Bazen geriye bakıp düşünüyorum ve diyorum ki, 'Ben o kadar seneyi yaşamış olamam.' O yüzden sürekli geçmişten bahseden arkadaşlarımı da sustururum hemen. Zaten istediğim çoğu şeyi yapamadım. Yüreğimi sızlatan, içimde kalan çok şey var. 'Başarıya giden yol prodüktörün yakınından geçer' lafı gerçek. Tüm bunlardan kaçmak için çok mücadele verdim. Arkamda kimse yoktu.'' dedi.
''TECAVÜZ GİBİ AĞIR BİR TRAVMA YAŞADIM'': Geçmişinden bahseden Zerrin Özer, ''Annem pencerelerde beklerdi beni. O yüzden kendime koruma kalkanı oluşturdum. Herkese yaşına bakmaksızın 'Abi' derdim. Ekonomik gücünüz olunca kimseye eyvallahınız olmuyor. İster istemez ‘kadın-adam’ oldum. Tecavüz gibi ağır bir travma yaşadım. Bu yüzden bekaret içimde kalan bir ukde oldu. Belki tecavüze uğramasaydım bekarete böyle bir anlam yüklemeyecektim.'' dedi.
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