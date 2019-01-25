Zerdeçal kanser ilaçlarının ham maddesinde kullanılacak

Zerdeçalın insanlık açısından büyük bir buluş olduğunu söyleyen Demiray, "Burada da zerdeçalın özünde bulunan 'curcumin' adı verilen molekülün, kanser tedavisinde işe yaradığı binlerce çalışma ile gösterildi. Yaklaşık 6 yıldır biz de çalışıyoruz. Dünyadaki ilk yayınlardan birini yaptık. Bir hastanın zerdeçal ile iyileşebileceğini gösterdik. Daha fazla hastamız da var, bunların da yayınlarını hazırlıyoruz."

"Bu alanda zerdeçalın, nano formülasyonlarla tümöre spesifik etkileyeceği şekilde dizaynlara öncülük edebiliriz. Bunlar da büyük ilaç firmalarının ürettiği ilaçlar kadar etkili olacaktır. Etkinliklerinde kesinlikle bir azalma olacağına inanmıyorum. Onun için bu konuda öncülük edebiliriz. Ülkemizde bunları ileri seviyelere taşıyabilecek bilgi, görgü var" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ruhsat alınmaya çalışılıyor

Demiray, zerdeçalın içerdiği curcumin maddesi ile ilgili yaptıkları bir tedavi yöntemini örnek vererek ayrıca ruhsat almaya çalıştıklarını da "Yaklaşık 5 yıl oldu. Hastamız, tükürük bezi kanseriydi, tüm akciğere yayılmıştı. Bunda bu tedavi metodunu kullandık. Hastamız sağlığına kavuştu. Çok iyi oldu, iyilik hali devam ediyor. En önemli tarafı bu. Uluslararası yayına da verdik. Bilimsel makalesini de yayınladık. Bu çalışmalarla son aşamaya kadar getirdik. Bugün ruhsata başvuracak konuma geldik. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bunun ruhsatlandırma işlemlerinin başlamasını istiyoruz, hedefliyoruz. Binlerce hastaya uyguladık, bir sürü sonuç elde ettik. Bunları yayınlamaya başlıyoruz, uluslararası dergilerde yazıyoruz, kongrelerde sunduk" şeklinde anlattı.