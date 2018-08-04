Zengin ve ünlülerin yeni akımı! Özel jetten inip yere yatıyorlar

Hepsi zengin ve ünlü... Birçok insanı kıskandıran hayatlar yaşıyorlar. Şimdi de sosyal medyada ilginç bir akıma öncülük ettiler: Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018).

Zengin ve ünlülerin yeni akımı! Özel jetten inip yere yatıyorlar

Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi.

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Zengin ve ünlülerin yeni akımı! Özel jetten inip yere yatıyorlar

Yeni başlayan bu akım şimdilik Ruslarla devam ediyor. Hatta uçan dışında otomobi, tekne ve farklı yerlere sıçradı bile... Bakalım başka nerelere kadar yayılıp ne kadar sürecek. İşte Falling Stars 2018 etiketi altında yapılan paylaşımlardan bazıları...

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Zengin ve ünlülerin yeni akımı! Özel jetten inip yere yatıyorlar

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Zengin ve ünlülerin yeni akımı! Özel jetten inip yere yatıyorlar

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