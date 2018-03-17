Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

Zengin erkeklerin binlerce dolarını yemek, onların aldığı pahalı hediyeler, artık bunlar onun için rutin şeyler. Amerika – Florida'da yaşayan Jeanemarie Almulla, bir müşterisi tarafından ultra lüks hayatını yaşıyor.

Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

Zengin erkeklerin binlerce dolarını yemek, onların aldığı pahalı hediyeler, artık bunlar onun için rutin şeyler. Jeanemarie Almulla genç yaşta görücü usulü bir Arap şeyhi ile evlendirilip, Arap yaşamına zorlanmış bir kadın. Şu anda Amerika – Florida'da yaşayan genç kadın, bir müşterisi tarafından ultra lüks hayatını yaşıyor. Genç kadın çalışma düzeni içinse, "Çok çalışmaktan kaçmam ama akıllıca daha kısa çalışmayı tercih ederim." diyor.

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Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

Aslında bir ofiste çalışan Jeanemarie Almulla, üç dil biliyor ve Uluslarası İlişkiler mezunu. "Arkadaşlarım beni jet skileriyle alıp tekne partilerine götürüyor, bundan sonra ofiste nasıl çalışabilirim ki ? " diyor. Müşterileri içinse, çoğunun seks için gelmediğini sadece sohbet etmek istediğini belirtiyor. ve şöyle ekliyor. "Bu adamlar seks istemiyor. Seks isteyen erkek eskorta ya da fahişeye giderdi. Sohbet edecek birilerini ve akşam yemeğine çıkartacakları kaliteli bayanlar arıyorlar. Neden size yardımcı olmasınlar ki?

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Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

'Çoğu insan bu işi seks işçiliği ile karıştırıyor.' diyen Jeanemarie Almulla, ''Bir seks işçisi gider, işini yapar parasını alır ve gider. Bir 'sugar baby' öyle değil, çoğu zaman işin içinde seks yok. Sizden seks beklenmiyor.'' ifadelerini kullandı.

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Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

Bir zamanlar Orta Doğu'da göçmenlere İngilizce öğreten genç kadın şu zamanlarda hayatının tadını çıkarıyor.

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