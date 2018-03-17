Zengin erkek avcısı! Hayatı hayrete düşürüyor

Zengin erkeklerin binlerce dolarını yemek, onların aldığı pahalı hediyeler, artık bunlar onun için rutin şeyler. Jeanemarie Almulla genç yaşta görücü usulü bir Arap şeyhi ile evlendirilip, Arap yaşamına zorlanmış bir kadın. Şu anda Amerika – Florida'da yaşayan genç kadın, bir müşterisi tarafından ultra lüks hayatını yaşıyor. Genç kadın çalışma düzeni içinse, "Çok çalışmaktan kaçmam ama akıllıca daha kısa çalışmayı tercih ederim." diyor.

Aslında bir ofiste çalışan Jeanemarie Almulla, üç dil biliyor ve Uluslarası İlişkiler mezunu. "Arkadaşlarım beni jet skileriyle alıp tekne partilerine götürüyor, bundan sonra ofiste nasıl çalışabilirim ki ? " diyor. Müşterileri içinse, çoğunun seks için gelmediğini sadece sohbet etmek istediğini belirtiyor. ve şöyle ekliyor. "Bu adamlar seks istemiyor. Seks isteyen erkek eskorta ya da fahişeye giderdi. Sohbet edecek birilerini ve akşam yemeğine çıkartacakları kaliteli bayanlar arıyorlar. Neden size yardımcı olmasınlar ki?