Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Sultangazi'de zabıta ekipleri, insanların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde den dilencilere yönelik denetim yaptı. İhbarlar üzerine, zabıta ekipleri sivil olarak özel bir hastanenin önüne gitti. Yaşlı bir kadını dilencilik yaparken yakaladı. Kadının üzerinden 110 Tl çıktı. Pes dedirten gerçek, incelemeler sonrası anlaşıldı.
Yaşlı kadının kollarında, 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğu görüldü.
Dilenci kadının, banka hesabında 43 bin 539 lira nakit parası bulunuyor. Yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi.
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