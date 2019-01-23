Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Zabıta ekipleri, sık sık gelen ihbarlar üzerine özel bir hastanenin önüne gitti ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Dilenirken yakaladıkları yaşlı kadının maddi durumu, şaşırttı.

Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Sultangazi'de zabıta ekipleri, insanların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde den dilencilere yönelik denetim yaptı. İhbarlar üzerine, zabıta ekipleri sivil olarak özel bir hastanenin önüne gitti. Yaşlı bir kadını dilencilik yaparken yakaladı. Kadının üzerinden 110 Tl çıktı. Pes dedirten gerçek, incelemeler sonrası anlaşıldı.

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Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Yaşlı kadının kollarında, 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğu görüldü.

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Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğunun ortaya çıkması ile maddi açıdan durumunun gayet iyi olduğu anlaşıldı. Üzerinden çıkan hesap özeti ise, 'yok artık' dedirtti.

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Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Dilenci kadının, banka hesabında 43 bin 539 lira nakit parası bulunuyor. Yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi.

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