Zengin dilencinin hesabındaki para 'yok artık' dedirtti!

Sultangazi'de zabıta ekipleri, insanların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde den dilencilere yönelik denetim yaptı. İhbarlar üzerine, zabıta ekipleri sivil olarak özel bir hastanenin önüne gitti. Yaşlı bir kadını dilencilik yaparken yakaladı. Kadının üzerinden 110 Tl çıktı. Pes dedirten gerçek, incelemeler sonrası anlaşıldı.

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