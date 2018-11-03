Zencefil suyunun hiç bilmediğiniz 10 faydası

Zencefilin tedavi edici özelliği ve zengin vitamin kaynağı olduğu insanlar tarafından artık bilinmekte. Özellikle manganez, bakır ve vücudun temel olarak ihtiyaç duyduğu bir takım vitamin ve mineralleri içeriyor. Peki zencefil suyu nasıl hazırlanır ve faydaları nelerdir? İşte cevabı...
Zencefil Suyunun Hazırlanışı:
-Taze zencefilin kökünü kestikten sonra iyice yıkayın.
-Küçük parçalar halinde doğrayın.
-Az bir miktar su ekleyip karıştırın.
-Süzgeçten geçirip parçacıklarını ayırın.
-Bardağa doldurup içmek için artık zencefil suyunuz hazır.
-İsteğe bağlı üzerine biraz şeker yada bal ekleyebilirsiniz.
Zencefil Suyunun Faydaları:
1- İLTİHAPLANMAYI ÖNLER
Vucüttaki zararlı maddelerin atılmasına yardım ederken taze kanın akışını hızlandıran antioksidanlar içerir. Bu sayede iltihaplanmaların giderilmesine katkı sağlar.
2- KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Zencefil suyu kanseri önlerken kanserli hücreleride öldürerek vücudun dışına atar.
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