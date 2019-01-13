Zencefil hangi hastalığın tedavisinde kullanılır? İşte zencefilin faydaları...

Zencefil taze veya kurutulup toz halinde tüketilebilir. Günde maksimum 2-3 gram tüketilmesi yeterli olur. Zencefilin; romatizma, hazımsızlık, kabızlık, ülser, hipertansiyon, kolesterol, kusma, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde uzun zamandır kullanıldığı bilinmektedir.

En belirgin etkisi ise sindirim sistemi üzerinde olmaktadır. Aynı zamanda önemli bir metabolizma hızlandırıcı besin olarak da sayılabilir. Vücuda olan bu faydaların birçoğu içerdiği gingerol adlı maddeden kaynaklanmaktadır.

- İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere ve alzheimara karşı koruyucu etki gösterir.

- Potasyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kas kramplarının önlenmesinde etkilidir.

- Doğal bir antibakteriyeldir ve mikroplara karşı vücudu korur. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi sağlık sorunlarına karşı tüketilebilir.

- Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bulantı, kusma gibi sağlık sorunlarına karşı tüketilebilir