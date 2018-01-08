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Zeki Üçok'tan şok açıklama FETÖ itirafçısı pilotlar meğer...

Zeki Üçok'tan şok açıklama FETÖ itirafçısı pilotlar meğer...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, itirafçı FETÖ'cü pilotların Hava Kuvetleri'nde uçuşa devam etmesinin tehlikelerine dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 10:56 - Güncelleme: 08-01-2018 10:56

15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in Koruma Subayı Burak Akın'ın "FETÖ’cüyüm diyerek teslim olması gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı olup görevine devam edenler nedeniyle de ciddi riskler söz konusu. Özellikle de savaş pilotları açısından. En büyük korku bir intihar saldırısı olursa...

İşte bu tehlikeli durumu Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’la konuştu. Bengin bugünkü köşe yazısında Üçok'un endişelerini aktardı.

İTİRAFÇI PİLOTLAR GÖREV YAPIYOR: “FETÖ’cü diye atılan 25 bin civarında harp okulu, askeri lise öğrencisi, 60-70 bin civarında polis-asker ve diğer kamu görevlilerinden 150-200 bine yakın insan var. En küçük bir karışıklıkta bunları çok rahat provoke edersiniz ve bunlar silah kullanmayı bilen kişiler olarak ülke içerisinde kargaşa çıkarırlar. Diğer taraftan FETÖ’cü olduğunu düşündüğünüz bazı pilotlar da itirafçı oldular şu anda Silahlı Kuvvetler’de görev yapıyorlar. Bunların da yarın öbür gün verilen bir talimatı yerine getirmeyeceği konusunda hiç kimsenin bir garantisi yok. Hatırlayın Konya’da 280 F-16 pilotu gözaltına alındı. Bunlardan 100’ü tutuklandı, 180’i itirafçı oldu ve uçuşlara devam ediyorlar. Bu riskleri ne diye alıyoruz? Pilot sandalye oranımız düştü diye. Ama bunu bu şekilde kapamak bizim hayal bile edemeyeceğimiz sakıncalara neden olabilir.”

BÖYLE BİR RİSK NASIL GÖZE ALININIYOR?: “15 Temmuz’da gördük 5 tane F-16 İstanbul’da Ankara’da neler yaptı. Meclis’i, Özel Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı’nın konutunu bombaladı. Yani şurayı bombalamaz, buraya ateş etmez diyeceğiniz hiçbir sınır yok. Böylesine gözü dönmüş bir örgütün itirafçılarının hala Hava Kuvvetleri’nde uçuruluyor olmasını benim aklım almıyor. Bunlar itirafçı olunca alırsın pasif görevlerde, karargahta kullanırsın ama bunların altına bomba yüklü, silahlı uçak verilmesinin izah edilebilir bir tarafı yok.”

Kara Kuvvetleri Komutanı’nın en yakınındaki ismin FETÖ’cü olduğunun Adli Müşavir’in dikkati sayesinde ortaya çıktığını belirten Üçok’un buna dönük endişeleri daha da vahimdi:
“TSK’da bir avuç asker bu işe baş koymuş, onlar mücadele ediyor. Ya fark edilmeseydi? Tam teçhizatlı Özel Kuvvetler’den eğitimli bir yüzbaşının Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ya da Cumhurbaşkanı’na dönük eylem yaptığını düşünün nasıl bir kaos olur biliyor musunuz ülkede? İşte o zaman dediğimiz o F-16’cılar ortaya çıkar.

O 200 BİN KİŞİ HORTLAR: Aslına bakarsanız belki de o yüzbaşı örgütün talimatıyla bir mesaj vermek için gitmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın koruma subayı benim adamım isteseydim bugüne kadar yüz defa vurdururdum gibi. Ya da diğer komutanlara ve onlarla ilişkisi olanlara da her an ensenizdeyim mesajı olabilir. Bunları okuyup bizim ona göre önlem almamız lazım...”

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