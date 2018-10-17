Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatıyla ilgili bilinmeyen anılar ve fotoğraflar ilk defa bir kitapta ortaya çıktı. Radi Dikici'nin yeni kitabı 'Zeki Müren'de usta sanatçıyla ilgili hiç duyulmayan bir aşk hikayesi de yer alıyor.

Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatıyla ilgili bilinmeyen anılar ve fotoğraflar ilk defa bir kitapta ortaya çıktı. Radi Dikici'nin yeni kitabı 'Zeki Müren'de usta sanatçıyla ilgili hiç duyulmayan bir aşk hikayesi de yer alıyor. Kitapta en dikkat çeken anılardan biri de Zeki Müren'in "Allah bana bir daha öyle aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine" dediği 1960'ların başında yaşadığı aşk ilişkisi... Twitter

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Radi Dikici'nin kaleme aldığı yeni kitabı "Zeki Müren" Remzi Kitabevi etiketiyle okurla buluştu. Oda TV'de yer alan yazıya göre, neredeyse tümü ilk kez gün ışığına çıkan fotoğraf ve belgeler Dikici'nin çalışmasıyla ilk kez yayımlandı. Zeki Müren'in, kendisine sorulan “Hiç âşık oldunuz mu?” sorusuna, "Evet âşık oldum. Bir kez. 61 yılında başlayan uhrevi bir aşk" diye cevap vermesi nedeniyle ilk ve tek aşkı olarak kabul edilen o isim bir subaydı... Dikici'nin çalışmasında o subayın bilinmeyen öyküsü Müren'in severleriyle buluştu... Twitter

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İşte Dikici'nin kitabındaki "O Bir Kez Aşkla Kavruldu" başlıklı o bölümden öne çıkan kısımlar:

"Onun çocukluğundan beri bir ideali vardı. Subay olacaktı. Ama farklı bir dalda. Ailesi güneyden İstanbul’a göçmüştü. Büyüdükçe idealine doğru yürümeye devam etti. Her basamağı rahatlıkla atlayıp geçti. Önce Hava Harp Okulu’na girmek istiyordu. Başardı. Ama bu da yeterli değildi. Uçmak istiyordu. O görev için seçilenler arasında olmak oldukça zordu. Tüm yapılan testler sonunda pilot olması uygun bulundu. İdealine kavuşmuştu. Sonraki eğitimlerde de çok başarılı idi. Twitter

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