Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatıyla ilgili bilinmeyen anılar ve fotoğraflar ilk defa bir kitapta ortaya çıktı. Radi Dikici'nin yeni kitabı 'Zeki Müren'de usta sanatçıyla ilgili hiç duyulmayan bir aşk hikayesi de yer alıyor.

Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatıyla ilgili bilinmeyen anılar ve fotoğraflar ilk defa bir kitapta ortaya çıktı. Radi Dikici'nin yeni kitabı 'Zeki Müren'de usta sanatçıyla ilgili hiç duyulmayan bir aşk hikayesi de yer alıyor. Kitapta en dikkat çeken anılardan biri de Zeki Müren'in "Allah bana bir daha öyle aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine" dediği 1960'ların başında yaşadığı aşk ilişkisi...

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Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

Radi Dikici'nin kaleme aldığı yeni kitabı "Zeki Müren" Remzi Kitabevi etiketiyle okurla buluştu. Oda TV'de yer alan yazıya göre, neredeyse tümü ilk kez gün ışığına çıkan fotoğraf ve belgeler Dikici'nin çalışmasıyla ilk kez yayımlandı. Zeki Müren'in, kendisine sorulan “Hiç âşık oldunuz mu?” sorusuna, "Evet âşık oldum. Bir kez. 61 yılında başlayan uhrevi bir aşk" diye cevap vermesi nedeniyle ilk ve tek aşkı olarak kabul edilen o isim bir subaydı... Dikici'nin çalışmasında o subayın bilinmeyen öyküsü Müren'in severleriyle buluştu...

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Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

İşte Dikici'nin kitabındaki "O Bir Kez Aşkla Kavruldu" başlıklı o bölümden öne çıkan kısımlar:
"Onun çocukluğundan beri bir ideali vardı. Subay olacaktı. Ama farklı bir dalda. Ailesi güneyden İstanbul’a göçmüştü. Büyüdükçe idealine doğru yürümeye devam etti. Her basamağı rahatlıkla atlayıp geçti. Önce Hava Harp Okulu’na girmek istiyordu. Başardı. Ama bu da yeterli değildi. Uçmak istiyordu. O görev için seçilenler arasında olmak oldukça zordu. Tüm yapılan testler sonunda pilot olması uygun bulundu. İdealine kavuşmuştu. Sonraki eğitimlerde de çok başarılı idi.

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Zeki Müren'in subay aşkı ortaya çıktı! Zeki Müren çarşaf giyip...

Uzun boyluydu. Açıkçası çok da yakışıklıydı. Kız arkadaşı bulmakta hiç zorlanmamıştı. Adı da görev aldığı yerlerdeki hanımlarla yaptığı kaçamaklar nedeniyle çapkına çıkmıştı. Ama o çok dikkatliydi. Asla bu konuda dikkat çekici bir yanlışlık yapmamıştı. Aksi halde mesleğinden olabilirdi. Artık üsteğmen rütbesine ulaşmıştı. Ailesi içinde zaman zaman onun evliliği konuşuluyordu. Ailesi ona evlenmesi için bazı yakın ailelerin kızlarını tanıştırıyordu ama o, âşık olacağı birini bulmadan evlenmek istemiyordu. İstanbul’a oldukça yakın bir yerde görev almıştı. Hafta sonlarında ailesinin yanına geliyordu. İyi bir ailenin evladı, son derece düzgün bir insandı.

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