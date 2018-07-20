Zeki Müren'den Türkan Şoray'a bu fotoğrafları daha önce hiç görmediniz!

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden biri olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Türkan Şoray'dan tutun da Zeki Müren'e Nükhet Duru'dan Müslüm Gürses'e bir çok ünlü ismin yer aldığı paylaşımlar geçmişe dair derin izler taşıyor.
İşte Kocatepe'nin, takipçilerini geçmişin rengarenk sayfaları arasında bir gezintiye çıkaran o paylaşımlarından örnekler: "Vay be! Fotoğraf neredeyse 50 yıllık. Selda Alkor’un sinemada zirve yılları. Ben yeni yeni yapımcılığa ve bestelere başlamışım. Antuan Şoriz ve Bülend Özveren Disko plak şirketindeler. Selda’ya ilk şarkıyı yazıyorum."
Hey Dergisi’nin Haziran 1974 kapağı. Toplu İğne Beste Yarışması kazananları bir arada. Ali Kocatepe, Esmeray, Erol Evgin ve Nilüfer.
70’lerin başı. Timur Selçuk’la İzmir’de sohbet ediyoruz. Ya memleket ya da müzik meseleleri. Neredeyse 50 yıl geçti, meseleler bitmedi ki!
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER