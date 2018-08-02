Zeki Müren'den Adnan Şenses'e tecavüz! Böyle kumpas yok

Onlar hepimizin gözünde birer sanat devi. Hayatlarının bazı dönemlerini, kameralar önünde yaşayan bu isimlerin bazı yaşadıkları ise kendileri anlatmadıkları sürece kapalı kapılar ardında kalıyor. Yıllar önce de Adnan Şenses, Zeki Müren ile arasında geçen bir olayı gün yüzüne böyle çıkardı.

Zeki Müren'den Adnan Şenses'e tecavüz! Böyle kumpas yok

Onlar hepimizin gözünde birer sanat devi. Hayatlarının bazı dönemlerini, kameralar önünde yaşayan bu isimlerin bazı yaşadıkları ise kendileri anlatmadıkları sürece kapalı kapılar ardında kalıyor. Yıllar önce de Adnan Şenses, Zeki Müren ile arasında geçen bir olayı gün yüzüne böyle çıkardı.

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Zeki Müren'den Adnan Şenses'e tecavüz! Böyle kumpas yok

Bu olay, Adnan Şenses'in Savaş Ay'a verdiği bir röportajda yer almış. Adnan Şenses'in, gazinolardaki en parlak dönemi. Zeki Müren, bir gün Adnan Bey'i dinlemek için gazinoya gidiyor ve kendisini aşırı derecede kıskanıyor, müthiş hırslanıyor. Öyle bir hırslanıyor ki önce Adnan Şenses'i şarkıcılığı bırakması için adamlarına tehdit ettiriyor, sonra dövdürüyor.

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Zeki Müren'den Adnan Şenses'e tecavüz! Böyle kumpas yok

PLANDAN HABERİ OLUYOR; İddiaya göre Zeki Müren, çok daha korkunç bir plan yapıyor. Bu plandan Ateş Böceği Ercan'ın haberi oluyor ve hemen gidip Adnan Şenses'i uyarıyor.

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Zeki Müren'den Adnan Şenses'e tecavüz! Böyle kumpas yok

Zeki Müren'in anlaştığı kişiler, Adnan Şenses ile arkadaş olup güvenini kazanıyor. Daha sonra bir evde sofra kuruyorlar hep birlikte. Amaç, Adnan Şenses'i sarhoş ettikten sonra tecavüz edip fotoğraflarını çekmek. Bu arada, Adnan Şenses'in bu plandan haberi var. İçkiler içiliyor ama Adnan Şenses içmiyor, içer gibi yapıyor.

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