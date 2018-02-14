Zeki Müren hakkında şok '3 tane gayrimeşru çocuğu çıktı ve...'

Magazin dünyasının dedikodularının haddi hesabı yok. Öyle ki bazıları doğrulanamıyor bile ama duyulduğunda bomba etkisi yaratabiliyor. İşte magazin dünyasının hala dilden dile dolaşan ancak doğruluğu henüz kanıtlanamayan bazı dedikoduları.

Sezen Aksu, "Sarı Odalar" şarkısını ünlü yönetmen Sinan Çetin için yazmış. İşin özü, bu sadece bir iddia ve tarafların hiçbiri tarafından doğrulanmadı. Yani gerçeği hiçbir zaman bilemeyeceğiz.



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Cihangir'in yarısından fazlası Sinan Çetin'e aitmiş. Yarısı mı bilemiyoruz ama 2010 yılında Çetin'in Cihangir'de 50'den fazla sahip olduğu konut vardı. Şu an kim bilir kaç tanedir? Yani evet, kendisi bir emlak zengini. Orada ev tutarsanız ev sahibiniz büyük ihtimalle Sinan Çetin olacak.





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Bülent Ersoy, cinsiyet geçiş operasyonu olmadan önce nişanlıymış. Yeşim Soydan'ın kaleme aldığı İbret-i Alem isimli kitapta Bülent Ersoy'un Mehtap Hasbek isimli hanımla nişanlı olduğu iddia ediliyor. Daha da fazlası, Mehtap Hanım bu iddianın doğru olduğunu ve Bülent Ersoy'dan bir zamanlar hamile kaldığını da doğrulamış.



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