Zeki Demirkubuz'un eşi kimdir? Bir zamanların fenomen dizisinde oynamış

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ile eşi Nurhayat Kavrak Demirkubuz, bugün gerçekleşen duruşmanın ardından ayrıldı. Herkes şimdi Zeki Demirkubuz'un eşi Nurhayat Demirkubuz kimdir, çiftin çocukları var mı gibi soruların ceavbını merak ediyor. İşte Nurhayat Kavrak Demirkubuz'a dair merak edilenler

Zeki Demirkubuz'un eşi kimdir? Bir zamanların fenomen dizisinde oynamış

Altın Portakal ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz, iki yıllık bir ilişkinin ardından 2002 yılında Nurhayat Kavrak ile gizlice dünya evine girmişti. Çiftin 2006 yılında ise çocukları dünyaya gelmişti. 16 yıllık bir evliliğin ardından ikili, bugün yapılan duruşmayla tek celsede boşandı. Çiftin boşanma dilekçesinde, “Taraflar arasında evlilik hayatı imkansız hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Fiilen sona eren evliliğin devamında toplumsal ve hukuksal bir fayda kalmamıştır” ifadesi yer aldı. Peki Nurhayat Demirkubuz kimdir merak ediyor musunuz?

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Zeki Demirkubuz'un eşi kimdir? Bir zamanların fenomen dizisinde oynamış

Nurhayat Demirkubuz aslında çok tanıdık bir isim. Bir dönemin efsane dizisi Süper Baba'da Alim'in müzik öğretmeni rolü ve tutku çemberi dizisiyle tanınır.

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Zeki Demirkubuz'un eşi kimdir? Bir zamanların fenomen dizisinde oynamış

Bunun dışında, Bekleme Odası filminde, eşi yönetmen Zeki Demirkubuz'la oynamış, yine Demirkubuz'un yönettiği Kader'in bir sahnesinde de haber spikeri olarak görünmüştür.

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Zeki Demirkubuz'un eşi kimdir? Bir zamanların fenomen dizisinde oynamış

Kavrak, oyunculuğunun yanı sıra, bir dönem ATV'de Şok programını Korcan Karar'la birlikte sunmuştur. NTV'de hava durumu sunuculuğu, ATV'de ise gece haberleri sunuculuğu yapmış ve yine aynı kanalda bir sabah kuşağı programı sunmuştur.

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