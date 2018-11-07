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Zeka Vakfı'dan açıklama 'Devlet memurların IQ'su düşük'

Zeka Vakfı'dan açıklama 'Devlet memurların IQ'su düşük'

TÜRKİYE Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, katıldığı bir programda toplumdaki IQ seviyesi yüksek insanların kaybedildiğini belirtti. Yapılan araştırmalarda suç örgütlerinin IQ seviyesinin 120-130 olduğunu dile getiren Oğuz "Devletin ortalama aldığı kişilerin IQ seviyesi 80-82" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 12:03 - Güncelleme: 07-11-2018 12:03

TÜRKİYE Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE)  ‘Gelin Yetenekli İnsanlarımızdan Kurtulalım’ konulu konferans verdi.

Her toplumun yüzde 2'sinin zeki ve yetenekli insanlardan oluştuğunu belirten Şeref Oğuz, "Bu Amerika’da da, Türkiye’de de böyle. Ama toplumların kaderini bu yüzde 2’ye nasıl davrandıkları belirliyor. Ya devlet başkanı yapıyorsun, cihan imparatoru oluyorsunuz, uygarların efendisi oluyorsun. Ya kuzgun leşe yapıyorsun. Bir ülkenin en büyük sermayesinin onlar olduğuna inanıyorum" dedi.

ZEKİ YÖNETİCİLERE İHTİYAÇ VAR
Türkiye Zeka Vakfı’nı 26 yıl önce Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte kurduklarını söyleyen Oğuz Şöyle devam etti:

"Ben bir şey keşfettim. Bu zeki ve yetenekli insanları devlete milletime, şirketlere sokmak için onlardan daha zeki ve yetenekli insanlara ihtiyaç var. Şöyle bir analoji kullandım. Siyah beyaz TV üzerinden renkli reklam yapmak nasıl imkansızsa, ya da sağır birini O Ses Türkiye’de jüri yapıyorsun. Ya da kör birini dünya güzellik yarışmasında jüri üyesi yapıyorsun.

KPSS İLE ELENİYORLAR
Biliyorsunuz KPPS ile devlet insan alıyor. KPSS şu benim baktığım noktada. Birinci şart asla seçenek oluşturma, yeni şeye karşı enteresan bir sosyal gen, direnen gen, asla seçenek oluşturma. Çünkü ben sizin için şuraya 5 tane seçenek koydum. Her biri hijyen. Bunun dışında hasta olduğun zaman asla giremezsin. Çünkü onu eliyor. Bunun dışında bir başka seçenek varsa zaten direk kaybediyorsun.

'IQ'SU DÜŞÜKLER YÜKSEK OLANLARLA MÜCADE EDİYOR'
İkincisi yüzde 20 ihtimalle 1/5 ‘i eder, sallasan bile yüzde 20 ihtimalle bu işe gerekli olan yapıyı bunun arkasına sakladım. Bunun seçtiğiniz zaman devletin ortalama aldığı kişinin IQ seviyesi 80-82. Çok enteresandır Almanya’daki devlet memurları sınavlarına baktık, 96 çıktı. Ve tuhaftır, suç örgütleri ile yapılmış araştırmalar vardır, onlar 120-130 düşünebiliyor musunuz 82 IQ ile aldığı birisi 120-130 IQ’lu bir haydutla ya da bir rakiple savaşmak durumunda. Bu Türkiye için gerçekten çok büyük bir sıkıntı.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D21 07 Kasım 2018 12:08 Eksik anlatmış. Bizim yöneticilerin zekası daha düşük. Örnek okul müdürleri

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