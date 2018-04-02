Zehra yeni sevgilisiyle yakalanınca arka koltuğa saklandı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gece Maslak Esnaf isimli mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere takıldı. Eray Ölçüm ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle görüntülenince çareyi kendisini aracın arka koltuğuna atarak saklanmakta buldu.

Zehra Çilingiroğlu (20) Ocak’ta Ankaralı Eray Ölçüm (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erhan-Ayşegül Ölçüm’ün ise oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti.

AYRILMIŞLAR

Daha sonra bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Çünkü çift bu iddiaların ardından iki kez birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Ancak baskılara daha fazla dayanamamış olacaklar ki ayrılmışlar.