Zehra Çilingiroğlu kesin konuştu: Bir daha asla gitmem

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. Burada arkadaşlarıyla buluşan Zehra Çilingiroğlu, gece sonunda balıkçıdan tek başına ayrıldı. Geçtiğimiz yıl eğitim için Londra’daki ‘University of Westminister’ okuluna kaydolan Zehra, oradaki yaşantıya ayak uyduramamış Türkiye’ye geri dönmüştü. Tekrar yurt dışına çıkıp çıkmama durumu sorulan Zehra Çilingiroğlu, kesin bir dille "Bir daha gitmem” cevabını verdi. 19 yaşındaki Zehra, daha sonra annesi Hülya Avşar’ın hediye ettiği Porshe marka araca binerek evin yolunu tuttu. Twitter

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. Burada arkadaşlarıyla buluşan Zehra Çilingiroğlu, gece sonunda balıkçıdan tek başına ayrıldı. Geçtiğimiz yıl eğitim için Londra’daki ‘University of Westminister’ okuluna kaydolan Zehra, oradaki yaşantıya ayak uyduramamış Türkiye’ye geri dönmüştü. Tekrar yurt dışına çıkıp çıkmama durumu sorulan Zehra Çilingiroğlu, kesin bir dille "Bir daha gitmem” cevabını verdi. 19 yaşındaki Zehra, daha sonra annesi Hülya Avşar’ın hediye ettiği Porshe marka araca binerek evin yolunu tuttu. Twitter

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. Burada arkadaşlarıyla buluşan Zehra Çilingiroğlu, gece sonunda balıkçıdan tek başına ayrıldı. Geçtiğimiz yıl eğitim için Londra’daki ‘University of Westminister’ okuluna kaydolan Zehra, oradaki yaşantıya ayak uyduramamış Türkiye’ye geri dönmüştü. Tekrar yurt dışına çıkıp çıkmama durumu sorulan Zehra Çilingiroğlu, kesin bir dille "Bir daha gitmem” cevabını verdi. 19 yaşındaki Zehra, daha sonra annesi Hülya Avşar’ın hediye ettiği Porshe marka araca binerek evin yolunu tuttu. Twitter

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